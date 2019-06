Calci e pugni alla moglie 82enne: arrestato marito violento

L'episodio ieri sera a Melissano: l'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia aggravati.



Calci e pugni alla moglie 82enne: è finito in manette Mario Cosimo Spennato, 83enne di Melissano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati.

I carabinieri sono intervenuti ieri sera intorno alle 22.30 nell'abitazione dell'anziana coppia, dove poco prima si era verificato un episodio di violenza: poco prima infatti, l'uomo si era scagliato violentemente contro la moglie aggredendola con calci e pugni per futili motivi.