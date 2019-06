Ufficio postale trasferito in un camper per lavori, si cercano soluzioni

Poste Italiane pronta a trovare soluzioni migliorative della situazione in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio: ma per il container provvisorio ci sono problemi.

In merito alla situazione dell’Ufficio Postale di Cutrofiano, la cui operatività è attualmente garantita da un Ufficio Postale Mobile, Poste Italiane conferma la volontà di assicurare un servizio più funzionale ai cittadini attraverso l’installazione, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza della sede di via Capo, di un container provvisorio.

Poste Italiane si dice costretta a precisare che “al momento non è possibile procedere all’installazione del citato container a causa di una serie di ritardi tecnici e burocratici totalmente indipendenti dalla volontà aziendale”.