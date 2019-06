Deghi Calcio, è Francesco Lima il nuovo allenatore

L’accordo tra la società e l’ex calciatore del Lecce sottoscritto nei giorni scorsi.

È Francisco Lima il nuovo allenatore della Deghi Calcio. L’accordo tra la società del patron Alberto Paglialunga e l’ex calciatore del Lecce è stato sottoscritto nei giorni scorsi. Lima sarà la guida tecnica della prima squadra impegnata durante la prossima stagione calcistica nel torneo regionale di Eccellenza.

Nato a Manaus, Brasile, il 17 aprile 1971, Francisco Govinho Lima inizia la carriera da calciatore nel San Paolo prima di trasferirsi al Gaziantespor in Turchia. Nel 1999, l’arrivo a Lecce, dove diviene beniamino della tifoseria. La carriera italiana continua a Bologna prima e poi a Roma, nella società capitolina resta per tre stagioni. A seguire, le esperienze in Russia con Lokomotiv Mosca e Dinamo Mosca, un passaggio in Qatar. Ritorna in Italia a Brescia. Gioca in Eccellenza pugliese sino all’età di 46 anni.

Nel 2018 – 2019, inizia la sua carriera di allenatore nell’Uggiano Calcio, formazione salentina impegnata nel campionato regionale di Promozione.

A dare il benvenuto al nuovo tecnico le parole del patron Deghi, Alberto Paglialunga. «Scegliere Lima significa per una società giovane come la nostra continuare nel suo percorso di crescita dentro e fuori dal campo. Sin dal primo incontro, del mister ho apprezzato le qualità umane e morali. Sono certo che sarà una guida tecnica importante, a lui – chiosa Paglialunga – auguro le migliori soddisfazioni in maglia Deghi».

Francisco Lima sarà presente al secondo stage riservato ai nati dal 2000 al 2003 convocato per domani giovedì 20 giugno alle 17 presso i campi Kick Off di Lecce.

La presentazione del nuovo tecnico è in programma lunedì 24 giugno, a partire dalle ore 18, nella sala conferenza dell’Hotel Hilton a Lecce.