Fatture false nel 2014, la proprietà del Lecce non ci sta: "Paghino i responsabili"

Sticchi Damiani e soci hanno mandato ai propri legali di valutare attentamente la situazione, sottolineando che il progetto tecnico in atto per la A 2019/2020 non subirà alcuna modifica.

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri è arrivata per il Lecce una pesante multa dal Fisco. Via Costadura è infatti stata sanzionata per la cifra di 600mila euro a causa di un giro di fatture false volte ad evadere la tassazione dell’IVA. Il tutto avvenuto interamente sotto la gestione targata Savino Tesoro, e precisamente nell’anno 2014.

La reazione alla vicenda non si è fatta attendere, e il club giallorosso ha voluto, attraverso un comunicato stampa, comunicare l’estraneità dell’attuale proprietà e rassicurare la tifoseria circa le conseguenze della multa sulla realizzazione del progetto tecnico in essere.

Di seguito la nota ufficiale del club: “Con riferimento alle notizie di stampa pubblicate in data odierna l’ U.S. Lecce evidenzia che, tanto le attività di controllo della posizione fiscale poste in essere, quanto il successivo avviso di accertamento notificato nel maggio u.s., afferiscono esclusivamente ad operazioni effettuate nell’anno solare 2014.

Rimarca, pertanto, che tali operazioni sono state realizzate anteriormente alla cessione delle quote di partecipazione sociale da parte dei precedenti proprietari e sono integralmente loro riferibili. L’U.S. Lecce ha conferito mandato ai propri legali al fine di valutare attentamente i contenuti dell’avviso di accertamento notificato, le conseguenziali iniziative da assumere a tutela della Società, nonché eventuali profili di responsabilità.

L’U.S. Lecce auspica che sia fatta piena luce sulla vicenda nelle deputate sedi e, pur evidenziando la gravosità e la non prevedibilità della sopravvenienza, sottolinea che essa non comporterà alcuna modifica dei progetti già delineati dalla Società riguardanti, in particolare, i profili tecnico – sportivi della prima squadra e del settore giovanile e la riqualificazione delle strutture immobiliari.

Con l’occasione, inoltre, si comunica che i soci dell’U.S. Lecce, con risorse proprie, in data odierna hanno provveduto a ripianare interamente la perdita relativa al bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019.

Infine, l’U.S. Lecce informa, di avere effettuato in anticipo rispetto alle scadenze federali, il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati ed ai collaboratori della gestione amministrativa maturati al 31 maggio 2019″.