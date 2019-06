Triplice omicidio di Cursi, l'assassino reo confesso condannato all'ergastolo

È arrivata la sentenza con rito abbreviato ai danni di Roberto Pappadà.

Triplice omicidio di Cursi, arriva la condanna all’ergastolo per Roberto Pappadà, l’assassino reo confesso. L’uomo, autore della strage avvenuta la sera del 28 settembre scorso, in strada, in cui hanno perso la vita tre vicini di casa, è stato condannato con rito abbreviato dal gup Simona Panzera. Accolte le richieste del pubblico ministero Donatella Buffelli.

Pappadà, difeso dall’avvocato Nicola Leo, che si trova recluso nel carcere di Taranto dovrà pagare anche le spese processuali e di mantenimento in carcere, oltre al risarcimento delle parti civili che saranno quantificate in sede civile. La sentenza ha riconosciuto, come detto, il risarcimento del danno in separata sede ai quattro familiari che, parti civili con gli avvocati Arcangelo Corvaglia e Marino Giausa, avevano richiesto 2milioni di euro a testa.