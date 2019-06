Opzione esercitata sul Brescia, Meccariello è tutto giallorosso

Il difensore riscattato dal Brescia, il giovanissimo attaccante Felici rilevato dalla Nuova Tor Tre Teste, società romana.

Il Lecce ha esercitato il diritto d’opzione per Biagio Meccariello nei confronti del Brescia, sua società d’appartenenza, per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore, protagonista di una stagione maiuscola con 33 presenze giocate ad un livello alto e costante. Lo comunica la società di via Costadura con una breve nota. Meccariello era giunto nel Salento in prestito dalle Rondinelle, pochi giorni dopo Ferragosto 2018.

Stessa operazione per Mattia Felici, giovanissimo attaccante (18 anni compiuto lo scorso 17 aprile) riscattato dalla Nuova Tor Tre Teste, società dell’hinterland romano. Felici ha anche esordito in Serie B col Lecce nella stagione appena conclusa, giocando pochi spiccioli di gara nel travolgente 7-0 rifilato dai giallorossi all’Ascoli, nel recupero del 23 marzo scorso.