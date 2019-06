Maturità 2019, prima prova per gli studenti salentini: Ungaretti e Sciascia tra le tracce

È partita questa mattina la maturità con gli studenti salentini a confronto con la prima prova.

È iniziata quest’oggi con la prima prova l’esame di maturità con numerosi studenti salentini coinvolti. Tra le tracce proposte, “Risvegli” di Giuseppe Ungaretti tratta da “Il porto sepolto”, Corrado Stajano e “Eredità del Novecento”, Leonardo Sciascia con un brano da “Il giorno della civetta”.