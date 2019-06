La Puglia a New York: il Salento sugli schermi di Times Square

"Puglia unexpected Italy": questo è il claim scelto da PugliaPromozione per lanciare la campagna di comunicazione integrata a New York. Da ieri a Times Square sono trasmessi i video che raccontano le meraviglie del tacco d'Italia. Dal Gargano alle spiagge del Salento passando per i trulli di Alberobello, sul billboard della piazza più luminosa del mondo adesso anche "l'Italia che non ti aspetti".