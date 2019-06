Sicurezza delle strade, pulizia e tutela ambientale: la Provincia investe oltre 9 milioni di euro

Messa a nuovo delle strade, pulizia dei rifiuti abbandonati in vista dell'estate.

La Provincia di Lecce, su impulso del presidente Stefano Minerva investe 9 milioni e 350mila euro per sicurezza stradale, tutela ambientale e decoro urbano.

“Come da linee programmatiche, stiamo proseguendo con l’impegno a rendere le strade provinciali più sicure e scorrevoli, soprattutto in vista del periodo estivo con maggiore intensità di traffico. Ma anche a provvedere allo sfalcio sulle strade e alla rimozione dei rifiuti abbandonati, al fine di garantire maggiore rispetto dell’ambiente e puntare a tutelare anche la bellezza del paesaggio, agli occhi non solo dei cittadini, ma dei visitatori e dei turisti”, commenta il numero uno di Palazzo dei Celestini Stefano Minerva.