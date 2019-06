Pasticciotto arcobaleno: a Campi la presentazione ufficiale

Nuova invenzione in terra campiense dopo il grande successo del “Pasticciotto Obama” che ha portato il nome di Campi Salentina oltre Oceano.

Presentato ieri a Campi presso la pasticceria Chèri il nuovo capolavoro d'ingegneria pasticcera di Angelo Bisconti, già autore del “Pasticciotto Obama".

Relatori dell'evento, oltre allo chef Angelo Bisconti, sono stati il prof. Guido Pagliara, Sociologo e Pedagogista, Matteo Perrone e Alessio Spampinato, inventori della resina che permetterà al nuovo dolce di essere trasportato e conservato in America, (a New York precisamente); poi ancora rappresentanti dell'associazione LeA (Liberamente e Apertamente Lecce), Ra.Ne, Arcigay Lecce e Agedo.

In conclusione è intervenuta l'Amministrazione di Campi Salentina, rappresentata da Laura Palmariggi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alle Nuove Tecnologie, che ha sottolineato l'importanza di investire nell'innovazione e nella cultura locale, e soprattutto nei prodotti del nostro territorio, come ha fatto magistralmente Angelo Bisconti, per dare lustro e slancio al territorio salentino, non solo in chiave turistica ed economica, ma anche sotto un’ottica culturale: il "Pasticciotto Arcobaleno" sarà un modo per rompere i pregiudizi e i preconcetti intorno al mondo gay e ai temi inerenti l'omosessualità, anche inaugurando una necessaria battaglia culturale e sociale contro l'omofobia.

Il Pasticciotto Arcobaleno partirà domani mattina alla volta degli Stati Uniti d'America e sarà conservato a New York, nello storico locale di Cristopher Street, simbolo dell'orgoglio gay e sarà conservato grazie al sistema "resin food", sperimentato e realizzato da Matteo Perrone e Alessio Spampinato.