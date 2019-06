Deride un disabile e diffonde il video su Whatsapp: denunciato

Il video è stato realizzato con un telefono cellulare da un commerciante ambulante di Francavilla Fontana.

Ha condiviso su Whatsapp un video che mostra un diversamente abile mentre mangia della frutta e ora un 21enne di Francavilla Fontana è stato denunciato per diffamazione aggravata. Il filmato è stato girato con un telefono cellulare dal giovane, un venditore ambulante del posto, nel 2015 e divulgato nelle scorse ore. Nelle immagini, acquisite dal carabinieri di Francavilla, si vede l'uomo mentre consuma della frutta e viene successivamente schernito. In poco tempo ha raggiunto i telefoni di molte persone e i carabinieri, ritenendo che le immagini non siano rispettose della dignità umana soprattutto nei riguardi di una persona in chiare difficoltà, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile, che è stato denunciato.