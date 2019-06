Quaranta posti di operatore socio sanitario a Napoli

Azienda Ospedaliera «Santobono - Pausilipon» di Napoli: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di operatore socio sanitario, categoria BS. Scade il 14 luglio 2019.



Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della modalita' di partecipazione all'avviso in questione, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 maggio 2019 e verra' pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it nella sezione «bandi di concorso».



Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell'A.O. Santobono - Pausilipon (tel. 081 2205303 - 5276 - 5281).