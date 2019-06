Il diktat degli Usa a Salvini: "Tap deve essere completato"

Il fascicolo sul gasdotto presentato dal vicepresidente Usa Mike Pence.

Il diktat di Trump su Tap. Il gasdotto si deve fare “a qualunque costo” è il messaggio che gli Usa – secondo un retroscena raccontato da Repubblica – hanno recapitato all'Italia durante l'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e il vicepresidente statunitense Mike Pence avvenuto l'altro ieri. La costruzione del gasdotto è strategica per gli Stati Uniti dal punto di vista geopolitico perché garantirà all'Europa da svincolarsi dall'obbligo di approvvigionamento del gas dalla Russia.