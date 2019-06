Picchi di umidità, aumenta l'afa: rimonta africana nel weekend

Il caldo comincia a diventare afoso, non solo lungo le coste ma anche nell'entroterra a causa del vapore acqueo trasportato dalla superficie del mare (sempre più caldo) dai venti prevalentemente a regime di brezza.

Il dew point, o punto di rugiada, è un parametro che ci permette di tenere conto dell'effetto combinato di temperatura e umidità: valori superiori a 16° corrispondo già ad una situazione di lieve disagio che cresce nettamente per valori superiori a 18° e soprattutto 20°.

La situazione attuale vede valori diffusamente superiori a 20° su tutto il territorio, con picchi tra 23° e 24° lungo le coste leccesi, segno di un'evidente situazione di stress fisico indotto da temperature e umidità elevate.



Oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio non si escludono ancora addensamenti di nuvole sull’asse NW-SE, con rovesci e temporali. Tempo tranquillo altrove e in serata ovunque. Temperature che non subiranno grandi variazioni: max sui 25-34°, min attorno ai 17-21°. Vento debole variabile, con rinforzi pomeridiani sul canale d’Otranto. Mari quasi calmi o al più poco mosso il canale.



Una rimonta di aria calda in risalita dal Nord Africa interesserà il Salento durante il fine settimana, facendo aumentare notevolmente le temperature in attesa di un successivo repentino cambio di circolazione, per l'arrivo di correnti settentrionali più fresche.



Il TEMPO non subirà variazioni significative, restando stabile e soleggiato, con qualche velature in possibile transito; possibile locale instabilità lunedì su zone ioniche e meridionali.



VENTO sarà variabile, con brezze lungo le coste a tratti anche tese; da lunedì maestrale moderato.