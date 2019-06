Violento scontro tra vetture all'incrocio: una finisce contro un'impalcatura

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’incrocio tra via Nazario Sauro e via 95esimo Reggimento Fanteria.

Terribile scontro nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Nazario Sauro e via 95esimo Reggimento Fanteria, a Lecce: a distanza di pochi giorni da un precedente sinistro, è avvenuto un nuovo incidente in città.

Due auto si sono scontrate, con la prima che, dopo aver abbattuto un segnale stradale, si è schiantata contro le travi di un’impalcatura. Colpita anche una terza vettura, che ha subito lievi danni, nei pressi di un noto bar della zona.