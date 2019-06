Dà un pugno alla fidanzata fratturandole il naso: denunciato 27enne

L’uomo, un brindisino 27enne, ha colpito con un pugno la fidanzata a seguito di un litigio, fratturandole le ossa nasali. Deferito per minacce e lesioni personali.

Ha dato un pugno alla fidanzata mentre si trovavano in auto, fratturandole il naso nel corso di un furibondo litigio scaturito per futili motivi: è stato denunciato per minacce e lesioni personali un 27enne di Brindisi.