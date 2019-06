Tennis, doppio spareggio stregato per Maglie

I salentini obbligati a vincere domenica prossima in Sicilia.

Nella prima giornata dei playout per la serie B la seconda squadra del CT Maglie, composta dai giovani del vivaio, registra un inaspettato stop contro il CT Gaeta. Per l'equilibrio in campo tra le due squadre si è reso necessario un doppio di spareggio che si è concluso a favore dei laziali che vedono così confermata la serie B per l'anno prossimo.

Il CT Maglie, invece, per ottenere anche loro la conferma in serie B, dovranno affrontare domenica prossima lo Junior Acicastello con la partita di andata in casa dei siciliani e il ritorno sui campi magliesi.

Il CT Maglie ha schierato in campo il francese Yannick Jankovits (2.2 e 464 ATP), Mattia Bellucci (2.3), Daniele Iamunno (2.4), Gabriele Frisullo (3.1), Alessio Giordano (3.1), Luigi Corrado (3.2) e Marco Baglivo (3.3). La squadra era capitanata da Mattia Leo e accompagnata dal tecnico Michele Pasca.

Il CT Gaeta si è presentato a Maglie con Andrea Paciello (2.3), Luca Paciello (2.5), Mattia Petrillo (3.3) e Tomas Adrian Descarrega (4.NC).

Nei singolari Bellucci supera Luca Paciello 6-4 6-2, Frisullo supera Petrillo 6-2 6-4, Andrea Paciello supera Jankovits 6-2 7-5, Descarrega supera Corrado 6-1 6-1. Nel doppio la coppia Bellucci Jankovits supera la coppia Luca Paciello Petrillo mentre la coppia Andrea Paciello supera la coppia Baglivo Frisullo.

Nel doppio di spareggio la coppia Andrea e Luca Paciello ha superato i magliesi Bellucci Frisullo per 6-1 6-4.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica 23 giugno con la trasferta catanese contro lo Junior Acicastello.