Minorenni pescate a rubare vestiti, denunciate in quattro

Intensificati anche i controlli in strada.

Alla guida sotto effetto di alcol e droga e senza aver mai conseguito la patente: negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Lecce nel corso dei controlli sul territorio e in strada hanno denunciato 16 persone

Altre 9 persone sono state denunciate per furto all'interno di esercizi commerciali: un 55enne per furto di alimenti presso un supermercato di Cavallino; una 70renne per furto di bigiotteria e profumi del valore di circa 80 euro da un negozio in zona Mazzini, un uomo di 41 anni per furto di utensili all'interno di un magazzino di prodotti per bricolage del valore di circa 50 euro, due 16enni per furto di capi d'abbigliamento presso un negozio in zona Mazzini per un valore di circa 150, altre due ragazze di 16 e 14 anni per furto di alimenti e capi abbigliamento presso un supermercato di Monteroni e infine un 20enne e un 26enne per furto di capi d'abbigliamento presso un supermercato di Cavallino, dl valore di circa 70 euro. Un uomo di 47 anni è stato denunciato perchè trovato in possesso di una pistola a gas priva di tappo rosso e 43 cartucce cal 9 a salve.