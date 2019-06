Battiti live, svelati gli ospiti: concerto in onda su Italia1

Conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, oltre 70 gli artisti che si alterneranno nelle 5 serate.



Saranno circa 70 gli artisti che da domenica 30 giugno si alterneranno, per cinque domeniche consecutive, sul grande palco del Radionorba Battiti Live, l’evento musicale itinerante ormai più atteso dell’estate italiana. Il grande show della radio del sud sarà presentato da Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello stesso Radionorba Battiti Live, e da Elisabetta Gregoraci, ed anche quest’anno sarà ancora all’insegna del #weareinpuglia ed infatti farà tappa a Vieste (30 giugno), Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio).

Battiti Live sarà in onda in prima serata su Italia 1 e in attesa di conoscere il giorno di programmazione scelto dalla rete Mediaset pare ormai certo che sarà l’unica colonna sonora della tv generalista italiana per l’estate 2019. “Sono felicissimo e fiero del cast dell’edizione 2019, quantità e qualità per emozionare diverse generazioni e così riunire le famiglie per vivere tutti insieme la musica: in piazza alla radio o in tv”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba. “La riconferma da parte di Italia 1, la scelta di anticipare la programmazione a luglio e la collocazione in prima serata sono evidenze che ci rendono ancora più orgogliosi del prodotto editoriale che abbiamo costruito in tanti anni di sacrifici ed impegno e che ormai ha acquisito una maturità e credibilità che non è sfuggita né al pubblico, né agli addetti ai lavori”, aggiunge Marco Montrone. “Ringrazio il direttore di Italia 1, Laura Casarotto, per la stima e la rinnovata fiducia”.



“La musica, il pubblico e le città coinvolte sono il cuore di Battiti Live”, commenta Alan Palmieri. “Quest’anno scenicamente e concettualmente daremo ancora più risalto al cuore e ai suoi “battiti”. E con la musica che unisce e il cuore nelle piazze, in radio, in tv e sul web alimentiamo quel contatto umano tra artisti e pubblico di generazioni diverse che ci contraddistingue. Sono felice di condividere per il terzo anno consecutivo il palco con Elisabetta Gregoraci, donna professionalmente ineccepibile ed umanamente vicina ai valori di Battiti Live”.



“Anche per me è un onore poter essere anche quest’anno al fianco di Alan sul palco di Battiti”, afferma Elisabetta Gregoraci. “E’ uno show che mi ha conquistata sin dalla prima edizione. Un’emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei “battiti” che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell’ottima musica. Sarà un’altra estate fantastica, ne sono certa”.



Ma veniamo finalmente alla presentazione dell’attesissimo cast artistico dell’edizione 2019 del Radionorba Battiti Live: Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte ed altre sorprese che probabilmente si aggiungeranno nel corso del tour.



Anche quest’anno il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena e tra il pubblico ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Rodriguez, ballerino del cast di Amici.



Grandi novità, anche, sul fronte della produzione televisiva: la regia è affidata a Luigi Antonini, regista di X Factor, del Capodanno in Musica ed altri programmi di successo. La scenografia sarà firmata da Luigi Maresca, la fotografia da Massimo Pascucci. Nello staff della direzione artistica confermato, invece, l’autore Marco Pantaleo, con la collaborazione di Antonio Tocci, e Pasquale Sabatelli per il casting artistico. Direzione tecnica di Dino D’Alessandro. La creatività grafica è stata affidata a Clonwerk, a Brainpull la comunicazione digitale, a LaPresse l’ufficio stampa e la produzione esecutiva a Music Art Managment.



Lo spettacolo andrà in scena su un maestoso palco targato Rooster, di circa 30 metri di fronte e 12 di altezza, oltre 100 metri quadri di megascreen led ad alta risoluzione gestiti da media server, oltre 270 proiettori di ultima generazione controllati da più consolle digitali sincronizzate tra loro, un impianto audio da oltre 60.000 Watt di potenza e l’impiego di più consolle digitali ai massimi livelli tecnologi, dedicate espressamente alla produzione audio di tipo “live” e per impieghi broadcast. Anche lo spettacolo televisivo sarà supportato dalle migliori tecnologie disponibili, accuratamente selezionate per assicurare la migliore qualità dell’immagine in 4K e in tecnologia Hdr-Obvan di Mediacam, con una regia mobile di 70 metri quadri per il coordinamento di oltre 12 telecamere. Il tutto con l’impiego di oltre 70 addetti, coordinati in tempo reale attraverso un complesso sistema Intercom per uno sforzo produttivo che impiegherà oltre 200 uomini e donne.



Lo spettacolo anche quest’anno sarà preceduto da un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud con musica, divertimento e tanti gadget offerti dai partner di Battiti Live. Hanno scelto Battiti Live brand italiani ed internazionali di primissimo piano come Tim, Fiat, Nintendo, Coca Cola Future Legend, Nuii, Dok e Famila, Carta Wow.