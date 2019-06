Meluso è in Turchia: obiettivo il doppio colpo Yilmaz-Ersoy

Con l'eventuale arrivo dei turchi i giallorossi getterebbero basi importanti per il proprio mercato, che proseguirebbe con elementi soprattutto italiani.

La missione turca di Mauro Meluso è partita da tempo, ma saranno questi i gironi decisivi per il Lecce in chiave innesti dal paese anatolico. Il direttore sportivo giallorosso è infatti partito alla volta di Istanbul con l’obiettivo di dare la sterzata decisiva alle trattative legate a Burak Yilmaz ed Ertugrul Ersoy.

Per l’attaccante del Besiktas è stata già rifiutata una prima offerta, ma né il club bianconero né l’entourage del bomber turco si sono detti indisponibili a trattare. Due milioni e mezzo alla società di Istanbul e uno e mezzo a Yilmaz per due anni più opzione per il testo è la proposta ipotizzata che potrebbe portare a una fumata bianca.

Molto più semplice il discorso relativo al giovane centrale del Bursaspor. Nonostante Lazio e Galatasaray abbiamo ostacolato non poco l’operazione, la stessa sarebbe sul punto di essere chiusa complici le garanzie tecniche che Liverani avrebbe dato al capitano della Under 21 della Turchia. Il costo del cartellino dovrebbe essere di un milione e mezzo, ed Ersoy dovrebbe beneficiare di un contratto quadriennale.

Portare a casa il doppio colpo non è impresa né scontata né semplice. Ma Meluso, come sempre, ci proverà.