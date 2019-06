Tutti col naso all'insù: nel cielo lo spettacolo della "Luna fragola"

È l’ultima piena di primavera quella che viene definita “Luna fragola”, visibile ancora oggi, lunedì 17 giugno, dopo le 21, e che fa coincidere la fase del plenilunio con il periodo di raccolta delle fragole.

E, infatti, questo nome deriva dagli Indiani della tribù degli Algonchini che chiamarono così l'ultimo plenilunio di primavera, che coincide col periodo di raccolta delle fragole nell'America nord-orientale; in Europa veniva chiamata anche luna di miele, per via della stagione dei matrimoni che si apriva in questo periodo.