Vettura prende fuoco sulla Lecce-Brindisi: conducente riesce a mettersi in salvo

L’incendio nella tarda mattinata all’altezza dello svincolo per Trepuzzi.

Momenti di paura sulla statale Lecce-Brindisi nella mattinata di oggi: all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, una vecchia Fiat Panda ha preso fuoco mentre procedeva sulla carreggiata.

Il conducente, un 56enne di Squinzano, si è reso conto subito dei problemi sulla vettura, riuscendo a parcheggiare in una piazzola di sosta e a scendere dal mezzo, per mettersi in salvo.