A Torre San Giovanni il Trofeo Italiano di Beach Rugby

La XXIII edizione del “Salento Beach Rugby Cup” si terrà presso il Lido Onda Marina di Torre San Giovanni.

La tappa, che da questa stagione farà parte del trofeo Italiano Beach Rugby, ha preso il via ieri, domenica 16 giugno, con le esibizioni dei piccoli Rugger U8, U10 e U12 dando spazio solo in tarda mattinata ai Tornei Maschile e Femminile Senior.

Il “Girone all’Italiana” vedrà fronteggiarsi la squadra di casa Salento Rugby con le pugliesi Sud Est Beach Rugby di Trepuzzi, la SP235 di Gioia del Colle e i partenopei Pirati di Nisida.

Nel Torneo Femminile sono attese le Tarantate del Salento Rugby, le Squalacce dei Salento Shark e le Granata di Gioia del Colle.

«Il Beach Rugby è da sempre una disciplina altamente promozionale - dichiara Fabio Manta, responsabile del Trofeo Italiano per le Regioni Basilicata/Molise/Puglia - la Federazione sta investendo molte risorse per far breccia nel cuore degli appassionati grazie a questo sport che insieme è tecnico, veloce e davvero spettacolare»

Nel finale di stagione il sud Italia sarà nuovamente protagonista con le tappe di Bari il 23 giugno, Trani la domenica successiva e il Magna Grecia Cup - con la Finale della Stagione Regolare - il 14 luglio sempre a Torre San Giovanni.

Prima dell’Europeo per Nazioni, del 27/28 luglio a Mosca, il Trofeo decreterà le squadre vincitrici ad Alba Adriatica il prossimo 20 luglio.