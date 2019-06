Il colpo, tentato nella notte, ai danni di un forno che realizza dolci e prodotti di rosticceria.

Si sono introdotti di notte in una pasticceria di Tricase, aprendosi un varco attraverso un infisso: tentano un colpo ignoti malviventi nell’esercizio “Dolce Salato” di via San Pio X ma il furto fallisce per l’intervento repentino dei vigilanti dell’istituto “La Folgore” richiamati dall’allarme.