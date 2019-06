Atmosfera magica nell'oasi delle lucciole: ecco le foto

Migliaia di lucciole in un'oasi fiabesca. Nel cuore della Pugliasi nasconde il "Bosco di Sant'Antuono", che si estende per circa 520 ettari tra Mottola e Martina Franca, a pochi chilometri da Taranto. Il bosco è l'habitat perfetto per la "luciola lusitanica", una specie molto rara di lucciola, che emette bioluminescenza anche in volo a differenza della comune "lampiris noctiluca", una specie di cui gli esemplari femminili sono i grado di produrre luminescenza ma che non vola.

Ogni notte verso le 21 fanno capolino tra gli alberi del bosco migliaia di lucciole illuminando i sentieri di una magica atmosfera.



Foto di Quintino Mita