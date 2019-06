Pirelli offre nuove opportunità di lavoro e di stage

La

Pirelli

, nota azienda di pneumatici, è alla ricerca di giovani professionisti, a vari livelli di carriera anche senza esperienza, da assumere a tempo indeterminato e in stage.



Le selezioni sono rivolte a diverse figure da inserire presso varie sedi del Gruppo in Italia e nella sede di Milano. Le offerte di lavoro in Pirelli sono rivolte a laureati Ingegneria Meccanica, Elettronica, Industriale, Automotive, dei Materiali, Informatica, Elettronica, Elettrotecnica o Gestionale, Economia, Marketing, Finanza, Matematica, Statistica, Chimica, Scienze Umanistiche, Psicologia, Giurisprudenza, Comunicazione e altre materie.



Le figure selezionate saranno inserite nei settori Operation, Finanza, Marketing e Risorse Umane, Supply Chain, Ricerca e Sviluppo, IT, Amministrazione e Controllo, Acquisti, Logistica e in altri ambiti.

Per i neolaureati e studenti universitari selezionati, grazie ai career day e ai job meeting, verranno inseriti nel progetto WarmingUp@Pirelli, un programma triennale di crescita, apprendimento e sviluppo. Per consultare tutte le offerte di lavoro e candidarsi, visitare il sito dell'azienda nella sezione

