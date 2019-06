Adele Sammartino, 23enne di Pompei, è la nuova Miss Mondo Italia

Adele Sammartino 23enne psicologa di Pompei è la nuova miss Mondo Italia 2019 .

Alta 175 centimetri, occhi castano chiari e soprattutto magnetici, capelli lunghi e castano scuri, un concentrato di bellezza con tanto carisma partenopeo si è detta pronta a conquistare il mondo. Da pochi mesi laureata in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Adele ha un grande sogno nel cassetto, continuare gli studi e soprattutto le specializzazioni, e magari diventare un’affermata criminologa o una professionista della psicologia clinica. Parla correttamente l’inglese, ascolta Luciano Ligabue ma le piace tutta la musica leggera italiana, tra i suoi hobbies preferiti senza dubbio il fitness, che pratica con regolarità. E’ fidanzata con Giovanni ed è la prima di tre figli, prossimamente sarà zia. La dedica della vittoria è speciale. “A mamma e papà che mi hanno spronata e motivata ad affrontare con spensieratezza da un lato e con il giusto piglio di donna dall’altro, la grande sfida di Miss Mondo Italia, oggi vinta”.