Restauro di Sant'Oronzo fermo da sei mesi, ipotesi copia il nodo da sciogliere

La Soprintendenza dovrà decidere se rimettere al suo posto l'originale restaurato oppure una copia più resistente alle intemperie.

Rimettere al suo posto l'originale o una copia più resistente alle ingiurie del tempo? Il destino della statua di Sant'Oronzo, a quasi sei mesi dalla “discesa” dalla colonna non è ancora chiaro. L'ultima parola spetta alla Soprintendenza che dovrà decidere se dare il via al restauro del simulacro originale in vista della ricollocazione sulla colonna oppure approvare la realizzazione di una copia che la sostituisca. Questa sembrerebbe l'ipotesi più probabile visto l'esito delle analisi diagnostiche sulla statua effettuate dalla ditta di Emilio Colaci che si sta occupando del restauro del simulacro e della colonna: le ispezioni per via endoscopica hanno messo in luce il profondo stato di degrado del legno interno causato dall'ossidazione dei rivetti che lo collegano alle lamelle in rame.