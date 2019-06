Hasselhoff in Puglia, "baywatch" a Savelletri

Il popolare attore americano David Hasselhoff, noto come protagonista dei telefilm "Supercar" e "Baywatch" è ospite in questi giorni della masseria Pettolecchia di Renè de Picciotto e del suo lido balneare, inaugurato domenica scorsa a Savelletri di Fasano.

Sul suo profilo Instagram alcuni scatti in riva al mare con i pantaloncini rossi e il piccolo galleggiante dello stesso colore che i fan della popolare serie anni '90 ricorderanno di sicuro.