Frode allo Stato da milioni di euro con la vendita degli alcolici: arrestato 67enne

L'uomo faceva parte di un'associazione a delinquere dedita al traffico di alcool.



Maxi truffa per la compravendita di alcolici. E' finito in manette Marino De Marco, 67enne di Melissano, coinvolto in una mega frode ai danni dello Stato: l'uomo è finito ai domiciliari in ottemperanza all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Udine.



Il provvedimento scaturisce da un'indagine condotta dal 2016 dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine che ha visto coinvolti 20 persone membri di un'associazione a delinquere operante in diversi paesi europei e dedita al traffico di alcool. L'associazione mirava alla frode delle accise per diversi milioni di euro. L'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà scontare gli arresti domiciliari.