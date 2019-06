Il cane fiuta la cocaina, in casa anche pistola e metal detector: 20enne in carcere

Il giovane dovrà rispondere di detenzione abusiva armi e munizioni e coltivazione sostanza stupefacente per fini di spaccio.



Fermato nei pressi della sua abitazione, è stato trovato in possesso di cocaina. E' finito in carcere Cristian Angelo Pierri, 20enne di Ugento, con l'accusa di detenzione abusiva armi e munizioni e coltivazione sostanza stupefacente per fini di spaccio.

A incastrare il giovane il cane Eni, del nucleo cinofili dei carabinieri, che ha fiutato la droga: il 20enne, infatti, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione dove i carabinieiri hanno recuperato una pistola semiautomatica cal. 6,35 con matricola abrasa, efficiente, comprensiva di caricatore contenente 6 proiettili; una busta contenente 3 proiettili cal. 6,35 e un metal-detector.



Sul terrazzo sono state rinvenute inoltre 2 piante di marijuana aventi un’altezza di 50 centimetri e una lampada e un ventilatore per la relativa coltivazione.