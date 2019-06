Incidente nella notte: travolge due ragazze e scappa via, una è grave

L'episodio è avvenuto a Castromediano: la giovane è ora ricoverata in rianimazione.



Ha travolto due ragazze che viaggiavano a bordo di uno scooter ed è scappato via senza prestare soccorso. Grave incidente nella notte a Castromediano dove una 22enne e una 17enne sono rimaste ferite in un brutale tamponamento ad opera di un automobilista pirata. Sono gravi le condizioni della 22enne che conduceva il ciclomotore: la giovane adesso è ricoverata in rianimazione al "Fazzi". Più lievi le ferite riportate dalla minorenne. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Sull'episodio indagano i carabinieri.