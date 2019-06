Decapitato un gatto a San Cesario, l’Oipa denuncia: “Trovare i responsabili”

Il corpo dell’animale è stato rimosso dopo molte ore dalla segnalazione avvenuta giovedì scorso. La testa ancora non è stata ritrovata.

Un gatto decapitato a San Cesario. Lo denuncia l’Oipa, allertata da una volontaria. Sul posto, in via Vittorio Emanuele III, si sono recati, giovedì scorso, la vice delegata Oipa Lecce, Desirée Martinesed e il delegato Oipa Lecce, Andrea Caricato: “Abbiamo prontamente avvisato le autorità competenti, le quali però hanno avuto difficoltà a presentarsi sul posto per via di un evento festivo in paese. Purtroppo non si sono seguiti i protocolli per la rimozione del corpo del gatto, con tutta probabilità, oggetto di uccisione da parte di ignoti e del quale ancora oggi non si è ritrovata la testa. Soprattutto per la mancanza di celerità. Il sindaco ha deciso, in via di emergenza, di far intervenire gli operatori ecologici per la rimozione del corpo del gatto, rimandando alla mattina successiva l'intervento dell’Asl”.