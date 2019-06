Oltre 100 grammi di cocaina per l’uomo, nascoste nel suo deposito a Giuggianello.

È stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina nascoste in un secchio. A finire in carcere, dopo un’attenta perquisizione, Antonaci Andrea Giuseppe, 40enne, di Giuggianello ma di fatto domiciliato a Muro Leccese: lo stupefacente, ritrovato dai carabinieri, era in un secchio all’interno di un deposito a Giuggianello.