Un messaggio ai salentini da parte di John Turturro. In un video pubblicato qualche giorno fa dà appuntamento a tutti al premio Apollonio. La sua sarà la seconda visita in Puglia, dopo la tappa a Giovinazzo, dove è nato il padre Nicola, per ricevere la cittadinanza onoraria da parte del sindaco.