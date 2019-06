Ritrovati tre cellulari rubati dagli uffici comunali, indagate tre persone

Questa mattina i telefonini sono stati restituiti nelle mani del sindaco Giuseppe Taurino.

Restituiti tre smartphone rubati dagli uffici comunali di Trepuzzi. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo scorso dai locali di Corso Garibaldi, furono portati via pc, monitor e tre telefoni cellulari. Le indagini, immediatamente avviate dai militari della stazione carabinieri di Trepuzzi, da quelli del Nucleo operativo della compagnia di Campi Salentina e dal personale specializzato della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Lecce, avevano permesso di individuare alcuni soggetti. Al termine della perquisizione, presso i rispettivi domicili di Neviano e Ugento, sono stati denunciati perché trovati in possesso di parte della refurtiva cioè i tre telefoni cellulari.