Maglie, festa di fine corso per le scuole sportive

Festa di fine corso per la Scuola Tennis del CT Maglie e della Scuola Calcio Tackle “Totò Ingrosso”. Tante iniziative nell'anno e tante soddisfazioni dai giovanissimi.

Si chiude con una grande festa al Circolo Tennis di Maglie il corso 2018-2019 della Scuola di Avviamento al Tennis e della Scuola Calcio ASD Tackle “Totò Ingrosso”, affiliata al settore giovanile dell'U-S. Lecce, che ha visto la partecipazione di oltre trecento tra bambini e ragazzi provenienti da Maglie e dai comuni limitrofi.

I giovani allievi del tennis sono stati seguiti dai maestri federali Michele Pasca, Mattia Leo, Alex Buciumenu, Gabriele Frisullo, Marco Cezza, Marco Baglivo, Stefano Costa e dal preparatore fisico Giorgio Gervasi. Da quest'anno i ragazzi sono stati supportati dalla nuova figura della mental coach nella persona della dottoressa Carola Liaci.

Per il calcio sono stati seguiti dal mister Egidio Ingrosso,ex calciatore dell'U.S. Lecce, aiutato dai suoi collaboratori Salvatore Guglielmo, Antonio Carrapa, Luigi Albino, Luigi Frisullo e Salvatore Coluccia. Anche per gli allievi del calcio ha dato il suo contributo il preparatore Giorgio Gervasi.

I corsi, iniziati lo scorso ottobre e terminati a metà giugno, hanno visto il realizzarsi di numerose iniziative che, come ogni anno, hanno coinvolto diversi giovani allievi come la partecipazione a manifestazioni internazionali ad alto livello, vedi Internazionali d'Italia a Roma, e altri vari raduni.

Il presidente del circolo magliese, Carlo De Iaco, nel suo saluto ai ragazzi delle scuole e ai genitori, ha evidenziato come da anni il CT Maglie abbia accompagnato nella crescita generazioni di magliesi facendo notare come i nomi e i cognomi dei nonni si ritrovino nei nipoti.

Il responsabile della scuola calcio, Egidio Ingrosso ha ringraziato il Circolo Tennis Maglie per aver messo a disposizione i propri impianti evidenziando come le sinergie nello sport portano sempre a grandi risultati a beneficio della comunità. Per Ingrosso: “Il motto dell'associazione è «Calcio Gioco e Divertimento» perché i bambini a questa età hanno bisogno di imparare giocando”.

Il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, ha invece sottolineato i benefici sociali ed economici della presenza delle associazioni sportive e di strutture attrezzate come il Circolo Tennis Maglie. “Lo sport consente una crescita della persona equilibrata e lontana dalle deviazioni che possono influire negativamente sui giovani, come riferito da recenti fatti di cronaca. I genitori trovano nelle associazioni sportive un posto sicuro dove far crescere i loro figli, accuditi da persone altamente preparate e qualificate. Il continuo impegno sociale si concretizza nel rendere accessibile la pratica sportiva anche a famiglie economicamente disagiate concedendo agevolazioni. Inoltre – continua Baglivo – è importante l'indotto economico che producono le associazioni sportive, nel creare e mantenere posti di lavoro, grazie all'impegno e al sacrificio di privati e volontari, in un territorio dove la disoccupazione è endemica e spesso con difficoltà ad avere adeguati riconoscimenti dagli stessi enti locali che ne beneficiano”.