Nell'area di servizio a tutta velocità si schianta contro colonnina del self service

Una manovra sbagliata e finisce contro la colonnina del self service: è accaduto questa mattina sulla statale Lecce-Maglie, nell’area di servizio Esso, all’altezza di Cavallino, dove un uomo alla guida di un Suv bianco, dopo essere entrato a tutta velocità nella stazione di rifornimento ha concluso la propria corsa schiantandosi.