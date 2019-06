Stp, chiesta attenzione alla Provincia: "Non si aggirino accordi sindacali"

È la richiesta di Filt-Cgil Lecce per scongiurare il rischio aggirare gli accordi sindacali.

Restano difficili le relazioni industriali in Stp Lecce. La società di trasporto pubblico partecipata dalla Provincia ha deciso di procedere ad unilaterali passaggi di lavoratori da un’azienda all’altra di lavoratori. Il tutto senza tener conto dei rilievi mossi dalla Filt-Cgil. “Vogliamo scongiurare l’aggiramento di un accordo che prevede, per ogni lavoratore che va in pensione, la trasformazione di due contratti part-time in full-time. Purtroppo non è la prima volta che siamo costretti a denunciare questa pratica”: lo scrivono il Segretario generale della Filt-Cgil Lecce, Giuseppe Guagnano, e il Coordinatore Trasporto pubblico locale della Filt Cgil Lecce, Luigi Fortuna.

Il caso

Il 17 aprile scorso Stp ha comunicato un cambio di azienda di un proprio dipendente prossimo alla pensione con un lavoratore quarantenne di un’azienda privata. Una richiesta rigettata dalla Filt-Cgil perché ritenuta non conforme alle norme vigenti in caso di cambio tra operatori di esercizio. L’organizzazione sindacale già il 24 aprile ha scritto all’azienda, ribattendo con puntualità la proposta: Stp, però, a quasi due mesi di distanza non ha risposto alle sollecitazioni.

Che cosa è il cambio di azienda