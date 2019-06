Nella casa di campagna eroina "Brown sugar" e metadone: in manette 40enne

Rinvenuti nella perquisizione all’interno dell’abitazione rurale dell’uomo 116 grammi di eroina “brown sugar” e un flacone contenente metadone. Verificata anche la manomissione del cavo Enel per sottrarre energia elettrica.

Eroina e metadone in casa: finisce in manette Giuseppe Pentassuglia, quarantenne del brindisino, sorpreso dopo un controllo dei carabinieri con l’ausilio di unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno, in possesso di sostanze stupefacenti.

La droga si trovava in contrada Caniglia, a Francavilla Fontana, in un’abitazione rurale, presidiata da tre cani di grossa taglia: sul tavolo della stanza da pranzo, all’interno di uno scatolo di cartone, sono stati rinvenuti due involucri a forma irregolare avvolti con del nastro da imballaggio del peso di 58 grammi ciascuno contenenti 116 grammi di eroina. Sempre sullo stesso tavolo all’interno di un portafiori in vetro è stato rinvenuto un bilancino di precisione di colore nero perfettamente funzionante.