Manomette e danneggia cavo di alimentazione dell’Enel per rubare energia elettrica

Finisce in manette un 27enne per furto aggravato di energia elettrica. Rilevata la manomissione e il danneggiamento del cavo di alimentazione dell’Enel per mezzo di un by-pass, per un importo stimato di 4.800€.

Furto aggravato di energia elettrica: finisce in manette un 27enne, che nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione ad opera dei carabinieri di Francavilla Fontana, veniva sorpreso a rubare energia elettrica.

Si è reso necessario l’intervento di personale specializzato Enel, per gli accertamenti del caso: in particolare, si è verificato che era stata danneggiata in modo irreparabile la linea in cavo in rame da 6 mm quadrati e su di essa collegati due cavi in rame della sezione di 4 mm quadrati, di colore azzurro e marrone, occultati nel retro contatore, precisamente all’interno della basetta di fissaggio, realizzando così un by-pass finalizzato a evitare la misurazione dell’energia, in quanto la fornitura risulta cessata il 25/05/2018.