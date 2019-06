Arriva a Leverano "Paidopoli – La città dei bambini"

Domenica 16 giugno, largo alla fantasia con la colorata manifestazione leveranese, organizzata dall’Almanacco Leveranese e dal CSV Salento. Al centro l’infanzia, tra giochi e magia, illusioni, cantastorie e tanti laboratori.

Domenica 16 giugno alle ore 18 presso la “Residenza mai soli” e Piazza Pertini, a Leverano, prenderà il via la seconda edizione di ‘Paidopoli’ la città dei bambini, organizzata dall’Almanacco Leveranese e dal Centro Servizi Volontariato Salento guidato da Luigi Conte, e realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Leverano, della Cooperativa Sociale Solidarneo e dell’associazione Impegno per Leverano.

“Il CSV Salento ritiene fondamentale promuovere la solidarietà e la cultura del volontariato sin dall’infanzia – dichiara Luigi Conte, Presidente CSV Salento -Per questo abbiamo ritenuto importante sostenere Paidopoli e il messaggio che vuole trasmettere attraverso le tante iniziative previste”

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare un’opportunità di incontro, di gioco e di divertimento per tutti i bambini di Leverano e non, che avranno anche se per un solo giorno, la possibilità di entrare nel fantastico mondo delle meraviglie, tra giochi e magia, illusioni e cantastorie e tanti laboratori pensati per stimolare la creatività e la manualità dei più piccoli che potranno così lavorare con diverse tipologie di materiali e impareranno a riutilizzare oggetti trovati in casa e a rispettare l’ambiente. Inoltre, giocoleria, ballon art, truccabimbi, mascotte, musica, bolle di sapone, magia, merenda e giochi di una volta, saranno gli ingredienti della manifestazione, che oltre a rappresentare un momento ludico per i bambini che attraverso il gioco sviluppano la creatività e le proprie potenzialità intellettive, affettive e relazionali è anche un’occasione d’incontro e di socializzazione.