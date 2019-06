Mercato sempre più turco. Dura arrivare a Yilmaz, Ersoy a un passo

Il giovane difensore, capitano della Tuchia Under 21 e del Bursaspor, è dato in arrivo. La punta potrebbe invece restare al Besiktas.

Cose turche per il mercato del Lecce. Dopo la notizia del tentativo di colpo ad effetto operato dal ds Meluso per portare nel Salento la punta del Besiktas Burak Yilmaz, è arrivata quest’oggi un’altra indiscrezione. Secondo Gianlucadimarzio.com, infatti, i giallorossi sarebbero a un passo dal chiudere per il difensore del Bursaspor Ertugrul Ersoy.

Il giovane classe 1997 è in uscita dalla sua squadra attuale in quanto i biancoverdi, retrocessi nella B turca, hanno necessità di monetizzare vendendo i loro elementi più talentuosi e richiesti. E a proposito di richieste, nonostante il Lecce sarebbe in vantaggio per Ersoy dovrà comunque guardarsi dalla folta concorrenza: sul centrale capitano dell’Under 21 della Turchia ci sono infatti anche Lazio e Galatasaray.

Questione Yilmaz. Anche lui dato per vicinissimo ieri, oggi la trattativa sembrerebbe infatti sul punto di sfumare. L’attaccante capace di segnare 16 gol in 22 gare giocate nel 2019 con la maglia del Besiktas si sarebbe infatti detto titubante, ma soprattutto sarebbero i bianconeri di Istanbul ad aver rifiutato l’offerta del Lecce. L’operazione non pare comunque ancora saltata, e presto i salentini potrebbero rilanciare.