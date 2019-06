Troppe bocciature, genitori inveiscono contro la preside: a scuola arrivano i carabinieri

La vicenda è accaduta nella scuola di Supersano, dove si sono verificati momenti di tensione. La dirigente scolastica stigmatizza l’accaduto: “Assurdo clima d’assedio”.

Alunni bocciati e non ammessi all’esame di terza media: a scuola scoppia la rivolta dei genitori, che si sono presentati davanti alla dirigente scolastica inveendo contro di lei e il corpo docenti, “rei” di aver “punito” i loro figli. Accade a Supersano, all’interno della scuola media di Via Minniti, dove, per placare gli animi dinanzi alla mancata ammissione all’esame di terza media di sette alunni e riportare la serenità, sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Ruffano.

Ed è proprio Caterina Scarascia, la dirigente scolastica, a stigmatizzare la vicenda delle scorse ore, parlando di “assurdità del clima d’assedio a cui siamo stati sottoposti mentre erano in atto regolari attività di scrutinio di fine anno scolastico”: “A nome di tutto l’Istituto scolastico che rappresento – afferma in una nota -, operante sulle comunità di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano nei tre ordini di scuola del Primo Ciclo di Istruzione, esprime profondo dissenso e amarezza per quanto accaduto”.

“È inammissibile – precisa - che insegnanti ed operatori scolastici debbano sentirsi minacciati nello svolgimento del proprio lavoro. È assurdo che un gruppo di genitori, con i figli accanto, adotti forme di rimostranza di tal genere, con toni e modi aggressivi, denigratori ed inadeguati, nei confronti di rappresentanti di un’istituzione che sta soltanto svolgendo la propria funzione educativa, nelle forme e nei modi che prevede la legge”.

“Bocciare un alunno – sottolinea - perché non è pronto per proseguire il suo percorso formativo significa consentirgli di avere più tempo per recuperare e fortificarsi. Promuovere, invece, un alunno in assenza delle competenze che la fine del Primo Ciclo prevede, significa non solo certificare il falso (cosa di un certo peso se riteniamo che la Scuola abbia una qualche funzione nella società!), ma soprattutto significa consegnarlo alla dispersione. E questo sì che sarebbe un fallimento educativo, gravissimo peraltro, a cui noi in questo Istituto non vogliamo rassegnarci”.