Trattoria all’interno di Palazzo Comi, il Tar accoglie la sospensiva

La Provincia di Lecce aveva intimato alla Trattoria da Iolanda il rilascio e lo sgombero del giardino concesso.

Il Tar Lecce ha concesso la sospensione dell’ordinanza con la quale ad inizio giugno la Provincia di Lecce ha ordinato il rilascio e lo sgombero, entro dieci giorni, del Giardino di Palazzo Comi a Lucugnano, frazione di Tricase. La richiesta cautelare d’urgenza è stata proposta dai legali Pier Luigi e Giorgio Portaluri.

In particolare, nel 2012 la Trattoria da Iolanda aveva ottenuto in concessione dalla Provincia, allora proprietaria dell’immobile, l’utilizzo dei giardini di Palazzo Comi, in cui collocare tavolini e sedie a servizio della propria attività di ristorazione.

“La Trattoria da Iolanda ha quindi compiuto -spiegano i legali- considerevoli investimenti, pari ad oltre 155mila euro, al fine di recuperare un immobile di particolare rilievo storico e culturale per il territorio salentino che versava allora in un grave stato di abbandono. Il Palazzo Comi è stato per molti anni dimora del poeta e letterato Girolamo Comi, figura di spicco della letteratura italiana dei primi del ‘900. Le stanze di quel Palazzo, che oggi ospitano anche un museo e una biblioteca, hanno accolto grandissimi esponenti della cultura italiana quali Vittorio Bodini, Alda Merini e Maria Corti.

L’intervento della Trattoria da Iolanda ha coniugato l’attività di ristorazione con quella di riscoperta e valorizzazione della produzione letteraria di Girolamo Comi: infatti, nel tempo quella società ha promosso numerosi eventi di particolare rilievo”.

La Provincia, ritenendo sussistenti alcune irregolarità nel rapporto concessorio instaurato, ha ordinato alla Trattoria da Iolanda il rilascio e lo sgombero dell’immobile entro dieci giorni.