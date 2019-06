Auto si ribalta in centro, coinvolti tre mezzi

L’incidente a Lecce, in via 95esimo reggimento fanteria a Lecce: sul posto anche ambulanze e vigili del fuoco.

È stata forse l’eccessiva velocità ad ingannare la conducente di una Fiat 600 nuovo tipo facendole centrare un’auto procedeva davanti. È accaduto questo pomeriggio a Lecce, in via 95esimo reggimento fanteria. L’anziana alla guida si è scontrata con una Punto coinvolgendo nel sinistro anche uno scooter, il cui conducente è caduto per terra.