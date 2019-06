Giornalismo pugliese in lutto: addio a Federico Pirro

Addio allo storico ex caporedattore del Tg Rai regionale.

Giornalismo pugliese in lutto: è morto, infatti, Federico Pirro, storico caporedattore del Tg Rai regionale della Puglia. Ad annunciarne la scomparsa è stata proprio la testata che aveva guidato fino al 2002, quando venne rimosso, con il cambio della direzione, imputabile a suo dire, per l’avvento del governo nazionale di centrodestra, guidato da Berlusconi. Da allora aveva intrapreso una battaglia legale per il proprio reintegro.

Il giornalista e scrittore aveva 76 anni e da tempo soffriva di un male incurabile. Tra le sue collaborazioni, La Repubblica di Bari e La Gazzetta del Mezzogiorno. Numerose anche le sue pubblicazioni.