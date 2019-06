A Maglie cinema d'autore con la rassegna itinerante

Lù Mière Calicidicinema con “La Cambiale” porta a Maglie la rassegna itinerante dedicata al cinema d’autore. Appuntamento domani, alle 20.30, in via Vecchia comunale Corigliano all’Antica riserva dei Daini.

Ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica Lù Mière Calicidicinema, che sabato 15 giugno, alle 20.30, conclude la sua sesta stagione, facendo tappa in una delle più suggestive location salentine, l’Antica riserva dei Daini a Maglie.

La manifestazione, ideata sotto la direzione artistica di Antonio Manzo, continua a unire la magia del cinema d’autore al gusto del vino salentino, proponendo pellicole indimenticabili che hanno segnato la storia cinematografica internazionale.

A essere proiettato nella suggestiva casina "coloniale", immersa nel verde della macchia mediterranea e del bosco ceduo, “La cambiale”, film esilarante tutto sceneggiato intorno a una cambiale, appunto, che dà il titolo alla pellicola. Il suo passare di volta in volta in mani diverse porterà lo spettatore a conoscere situazioni comiche che avranno come protagonisti bravissimi italiani attori di cinema e di teatro.

L'unico regista che poteva unire un cast così importante composto da artisti del calibro di Totò, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Sylva Koscina, è Camillo Mastrocinque, tra i più preparati e acclamati della commedia brillante del dopoguerra. Ad allietare la visione del film, uno dei pregiati vini prodotti dall’azienda Vinicola Palamà di Cutrofiano, il cui nome verrà svelato nel corso della serata. L’evento è realizzato In collaborazione con Salento Faber.