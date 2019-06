Vera riporta la Colombia al "Via del Mare": "Qui sulle orme di Muriel e Cuadrado"

Il terzino sinistro è il primo arrivo della sessione di mercato: "Un onore giocare in Italia. Sono difensore, ma posso giocare anche più avanti".

Prime parole da calciatore del Lecce per il colombiano Brayan Vera, nella giornata di ieri divenuto un nuovo calciatore giallorosso (sebbene l’ufficializzazione sia arrivata solo oggi per ragioni burocratiche). L’ex Leones si è presentato alla stampa, rimarcando più volte l’ambizione di mettersi in mostra e far bene in giallorosso.

“Arrivare in Italia – ha dichiarato – è per me una grande opportunità. Questo è uno dei migliori campionati al mondo, dove dunque giocano i migliori, e io qui voglio affermarmi e contribuire a portare il Lecce alla salvezza. So di non essere il primo colombiano a giocare al ‘Via del Mare’, e mi piacerebbe fare bene come hanno fatto calciatori come Cuadrado e Muriel che mi hanno preceduto”.