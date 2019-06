Mentre l'autista dorme provano a svuotare il serbatoio del tir ma il colpo sfuma

I malviventi sono stati immortalati in azione dalle telecamere di videosorveglianza e sono stati costretti alla fuga.

Hanno provato a sottrarre il carburante da un tir mentre l’autista dormiva: va a vuoto il colpo tentato da alcuni malviventi, nella notte, sulla statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, all’interno di una stazione di servizio.